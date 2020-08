Brasile: coronavirus, governo valuta ulteriore proroga misure anti licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero fino ad oggi 9,6 milioni di lavoratori hanno subito un taglio delle ore o una sospensione del contratto. In caso di sospensione del contratto il lavoratore ha diritto a richiedere il sussidio di disoccupazione e in caso di riduzione degli orari al pagamento di una integrazione. Inoltre non sono possibili riduzioni del salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro, potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. (Brb)