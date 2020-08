Imprese: Sesana (Generali Italia), fondamentale collaborazione fra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia è necessario aumentare la produttività, anche grazie a servizi di alta qualità e disponibili a tutti. Lo ha detto l’amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana, prendendo parte al Meeting 2020, nel panel “Una nuova economia per l’Unione europea?”. L’importanza della collaborazione fra pubblico e privato è fondamentale per migliorare la produttività. “Il pubblico deve creare le condizioni perché il privato possa entrare e sviluppare benessere”, ma esiste anche “la responsabilità del privato, di cui spesso ci dimentichiamo”, con aziende, meglio ancora se “campioni nazionali” che “dovrebbero costruire il proprio successo in maniera differente dal passato”, tenendo a mente i principi di sostenibilità e inclusività. (Res)