Difesa: Ucraina-Georgia, firmato programma di cooperazione

- I ministeri della Difesa dell'Ucraina e della Georgia hanno firmato un programma di cooperazione. La delegazione del dicastero della Difesa ucraino in visita ufficiale, nel paese caucasico, ha visto una discussione sulla situazione di sicurezza nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Durante la visita, il ministro della Difesa ucraino Andrii Taran ha tenuto un incontro con l'omologo georgiano Irakli Garibashvili, come riportato sul sito web del dicastero di Kiev. Altro tema della riunione sono state le misure per contrastare la diffusione del contagio del coronavirus tra i militari, nonché lo sviluppo della cooperazione nel formato Nato-Georgia-Ucraina. La delegazione ucraina è stata informata sui piani della Georgia per lo sviluppo e la costruzione delle proprie forze di difesa, condividendo anche la propria esperienza di trasformazione dell'esercito di fronte all'aggressione russa. (Res)