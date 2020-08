Serbia: ministro del Lavoro, la disoccupazione non è aumentata nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone che hanno perso il loro lavoro in Serbia non è stato maggiore nel 2020 rispetto a quanto avvenuto nel 2019. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro serbo, Zoran Djordjevic, parlando all'emittente "Rts". Secondo Djordjevic, quasi 7.000 persone in più hanno trovato lavoro quest'anno rispetto al 2019: l'aumento - ha spiegato - è stato dovuto in particolare all'assunzione di nuovi dottori e infermieri per l'emergenza Covid-19.(Seb)