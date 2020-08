Coronavirus: in Lombardia 154 nuovi casi, 47 a Milano, e crescono i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 13757 tamponi effettuati sono 154 i nuovi casi positivi in Lombardia (di cui 30 '”debolmente positivi” e 5 a seguito di test sierologico). Lo comunica il quotidiano rapporto di Regione Lombardia in cui viene annunciata una crescita dei ricoveri sia nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri), sia nei reparti Covid (+ 4 rispetto a ieri). Anche i decessi registrano un aumento di due unità, portando il totale a 16.846. Nota positiva i guariti dimessi, + 51 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, al primo posto c'è Milano con 47 nuovi positivi, di cui 26 nel capoluogo. Seguono Bergamo con 27 nuovi casi, Brescia, 23; Mantova,18, Como 12, Monza e Brianza: 7; Varese 6, Cremona e Sondrio 3; Lecco e Lodi 2 e Pavia 0. (Rem)