Tunisia: chi è Hichem Mechichi, il primo ministro del presidente Saied (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come detto, Mechichi ha tempo fino al 25 agosto per formare un governo e ottenere l'approvazione parlamentare. L’ex ministro dell’Interno ha espresso la sua preferenza per un governo tecnocratico, piuttosto che politico, e le prime consultazioni sono state con le organizzazioni nazionali - come il sindacato generale tunisino del lavoro - e non con i partiti. Un governo tecnocratico rifletterebbe l'atteggiamento antipartitico di Saied e avrebbe maggiori possibilità di sostegno parlamentare e di successo, poiché non sarebbe bloccato da lotte intestine partigiane nei momenti di tesa polarizzazione. Se i legislatori non garantiranno la fiducia al governo Mechichi entro la scadenza del 25 agosto, Saied ha il diritto di sciogliere il parlamento e indire una nuova elezione entro 90 giorni. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, le tensioni dei partiti sulla forma e sulla natura del nuovo governo si sono allentate: è alto, infatti, il rischio di andare alle elezioni anticipate che, secondo gli ultimi sondaggi, premierebbero il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) della populista Abir Moussi. (Tut)