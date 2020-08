Imprese: Gubitosi (Tim), importante "fare sistema" come Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contesto internazionale è ben predisposto verso l’Italia, che deve però riuscire a “fare sistema” come paese. Lo ha affermato l’amministratore delegato e direttore generale di Tim, Luigi Gubitosi, prendendo parte al Meeting 2020, nel panel “Una nuova economia per l’Unione europea?”. “Lavorare in partnership è estremamente importante”, ha rilevato Gubitosi, sottolineando come il lavoro per spingere l’internalizzazione debba essere fatto di concerto, aiutando le imprese e le filiere spesso piccole del paese. “La tecnologia e l’associazionismo devono permettere di semplificare la capacità del singolo di accedere a questi strumenti”, ha concluso Gubitosi. (Res)