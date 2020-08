Turchia: forze turche "neutralizzano" quattro esponenti Pkk nel nord dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze turche hanno “neutralizzato” oggi con un’operazione aerea quattro esponenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nelle regioni di Gara e Avasin, nel nord dell’Iraq. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara su Twitter, aggiungendo che i quattro stavano preparando un attacco. Le autorità turche utilizzano il termine "neutralizzare" per indicare la resa, l'arresto o l'uccisione di terroristi. Nelle regioni settentrionali dell’Iraq Ankara ha dato il via lo scorso giugno a operazioni aeree e terrestri dirette contro il Pkk, che si aggiungono alle numerose operazioni contro il gruppo terroristico curdo avviate da Ankara in varie province della Turchia. (Tua)