© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Vito Crimi, la vostra 'riforma epocale' non è la lotta alla Casta, ma una fregatura per i cittadini: taglia la rappresentanza, riduce il potere del voto e fa funzionare peggio il Parlamento in cambio di un risparmio ridicolo rispetto alla nostra spesa pubblica. Io voto No". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli (FI) del comitato per il No.(Rin)