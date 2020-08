Roma: Pd Campidoglio, su Zingaretti da Bugani e De Santis parole senza vergogna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Santis e Bugani, prosegue ancora il Pd capitolino, "parlano senza pudore quando attribuiscono a questa giunta il merito della lotta alla mafia in sfregio agli sforzi e al lavoro che ogni giorno compiono la Magistratura, le Forze dell'ordine e le associazioni come libera. Il disco rotto che ripete il ritornello delle colpe del passato - passato nel quale il centrosinistra ha governato circa due anni su dieci - serve a nascondere l'improvvisazione, la mancanza di cultura politica e l'incapacità. Neanche nel periodo più difficile della città, quello dell'emergenza Covid, questa giunta è riuscita a fare qualcosa di buono per la Capitale: il Campidoglio non ha investito un euro per l'emergenza. Le uniche risorse giunte a Roma sono quelle che ha destinato la Regione Lazio, vedi il bonus spesa e affitto per un totale di circa 40 mln di euro, che peraltro il Comune sta erogando con gravissimo e colpevole ritardo. In politica si dice che se non hai la soluzione sei parte del problema. Dopo oltre 4 anni nei quali a Roma i problemi citati da De Santis e Bugani non sono stati risolti, anzi sono aumentati, la Sindaca e la sua corte dei miracoli dovrebbero compiere il primo gesto d'amore per la città, cioè dimettersi". (Com)