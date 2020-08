Spagna: Catalogna proroga chiusura discoteche e sale da ballo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Catalogna ha deciso di prorogare senza una scadenza definita la disposizione che prevede la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. E' quanto comunicato dal Dipartimento della Salute della regione spagnola, che prevede anche l'ampliamento delle restrizioni orarie per i bar, i teatri e le sale da concerto. La decisione entra in vigore oggi ed è stata firmata dalla consigliera catalana alla Salute, Alba Verges. Nella giornata odierna, intanto, sono nuovamente aumentati i casi di positività al Covid-19 in Catalogna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.274 nuovi contagi. (Spm)