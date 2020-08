Cina-Indonesia: coronavirus, Sinovac e Bio Farma firmano protocollo d’intesa su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia Retno Marsudi, in visita in Cina, a Sanya, ha presenziato oggi alla firma di un protocollo d’intesa sulla cooperazione nel settore dei vaccini, in particolare contro il coronavirus, tra la compagnia indonesiana Bio Farma e la cinese Sinovac. A seguire Marsudi ha incontrato dirigenti delle case farmaceutiche cinesi Sinopharm e CanSino Biologics per discutere possibili collaborazioni nello stesso settore. Lo riferisce via Twitter il ministero degli Esteri di Giacarta. La responsabile della diplomazia indonesiana è stata invitata dall’omologo cinese, Wang Yi, e concluderà la sua visita domani. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha annunciato ieri che i due ministri avranno colloqui sulle relazioni bilaterali e su quelle tra la Cina e l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui l’Indonesia fa parte; sulla cooperazione nel contesto della pandemia e su quella per lo sviluppo della Nuova via della seta, l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino; su questioni regionali e internazionali di comune interesse. (Fim)