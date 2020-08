© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le verità di Zingaretti bruciano?! La corte dei miracoli della sindaca dovrebbe preoccuparsi dei suoi errori e degli elettori delusi che la manderanno a casa. Raggi invece di una perdente ricandidatura, farebbe bene a dimettersi per far respirare Roma". Così in un tweet il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.(Rer)