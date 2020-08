Speciale infrastrutture: dissesto idrogeologico Agrigento, a Bivona partono lavori su strada per Palazzo Adriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del completamento e della messa in sicurezza della strada che collega Bivona, nell'Agrigentino, con il Comune di Palazzo Adriano si occuperà il Consorzio stabile Santa Chiara Scarl. E' quanto risulta dalle procedure di aggiudicazione definite dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato da Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, e diretto da Maurizio Croce. Un intervento di vera e propria riqualificazione del sistema viario intercomunale del comprensorio che abbraccia le due province di Agrigento e di Palermo. Il Consorzio che si è aggiudicato l'opera, in ragione di un ribasso pari al 26,1 per cento e per un importo di poco superiore al milione e 260 mila euro, effettuerà la manutenzione straordinaria e la sistemazione dell'importante arteria. Il progetto prevede che nei cinque chilometri circa su cui si interverrà, la lunghezza complessiva è poco più di 9 chilometri, saranno eseguiti tutti i lavori di adeguamento alle più recenti soluzioni in materia di infrastrutture viarie di montagna. Tra queste, la regolarizzazione planoaltimetrica e la risagomatura di alcune sezioni stradali. Si procederà quindi con il rifacimento della sovrastruttura stradale e con la realizzazione degli arginelli in terra. In ultima analisi, la sistemazione della rete di drenaggio. (Ren)