Speciale infrastrutture: Fapi, no alle chiacchiere politiche, aprire dibattito sulla crescita

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, in una nota esorta "l'Italia che produce" a chiedere "alla politica di aprire un confronto serrato sui temi del fisco, del lavoro, della semplificazione burocratica, della giustizia, delle infrastrutture e delle reti di mobilità e delle connessioni. Ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non appassionano, certamente, le chiacchiere politiche intorno alle alleanze, alla legge elettorale o alla riduzione del numero dei parlamentari". "Per le imprese – aggiunge il leader della Fapi - il tema che dovrebbe animare l'impegno delle forze politiche è, innanzitutto, la ripresa economica, la competitività, la crescita, l'occupazione e le opportunità da cogliere sui mercati internazionali". "Mai come in questo momento che si registra un vertiginoso calo dei consumi - conclude Sciotto – servirebbe, per risollevare le sorti del Paese, una classe dirigente di qualità che emuli l'impegno profuso dai politici nel dopoguerra che consentirono all'Italia di rialzarsi dalle macerie e di posizionarsi tra le prime potenze economiche del pianeta". (Rin)