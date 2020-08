Mali: opposizione civile appoggia giunta militare, sanzioni Cedeao “eccessive” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocato ieri per una riunione d’emergenza, ha condannato il golpe e ha esortato i militari a rilasciare il presidente e tutti gli esponenti e funzionari politici arrestati e a tornare nelle loro caserme. Prima della riunione, il Consiglio è stato informato dall’inviato speciale Onu per il mantenimento della pace, Jean-Pierre Lacroix, il quale ha confermato che la missione dell'Onu in Mali (Minusma) “rimane impegnata a svolgere il ruolo che gli è stato assegnato, ma il Paese deve recuperare rapidamente una parvenza di stabilità istituzionale e di ordine costituzionale”. La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), che già in passato aveva tentato – senza riuscirci – di mediare nella crisi politica in atto da mesi in Mali, ha intanto inviato una nuova missione nel Paese per garantire un ritorno alla democrazia e ha convocato per oggi un vertice virtuale straordinario dei capi di Stato. Ieri il ministero delle Finanze della Costa d'Avorio ha ordinato la sospensione di tutte le relazioni finanziarie con il Mali, in linea con una decisione presa in precedenza dalla stessa Cedeao in risposta al colpo di Stato di martedì. (Res)