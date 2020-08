Nepal: coronavirus, oltre 29 mila casi e 126 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha registrato 707 nuovi casi coronavirus nelle ultime 24 ore, 200 dei quali nella Valle di Katmandu, che hanno portato il totale a 29.645, e sei decessi, che hanno fatto salire il numero delle vittime a 126. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino quotidiano. Sono stati effettuati 11.832 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi; dall’inizio dell’epidemia i test sono 566.220. Sono stati dimessi dalle strutture sanitarie 264 pazienti; quelli che si sono ripresi sono in tutto 17.964. I casi attualmente positivi sono 11.555, di cui 8.083 trattati in ricovero e 3.472 a casa; 11.768 persone si trovano in quarantena. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente quattro non hanno più alcun caso attivo: Manang, Mustang, Dolpa e Humla. Altri sei contano più di 500 casi ciascuno: Morang, Parsa, Rautahat, Mahottari, Sarlahi e Katmandu. (segue) (Inn)