Nepal: coronavirus, oltre 29 mila casi e 126 decessi (3)

- Nella Valle di Katmandu è stato reintrodotto un blocco di una settimana, fino al 26 agosto. Il trasporto pubblico è sospeso e i veicoli privati possono circolare solo per necessità urgenti, come l’acquisto di farmaci o prodotti alimentari. Sono autorizzati ad aprire solo gli esercizi essenziali. Il provvedimento è stato preso autorità distrettuali di Katmandu, Patan (Lalitpur) e Bhaktapur in seguito all’aumento dei contagi e si aggiunge ad altre misure restrittive già in vigore, come la limitazione della ristorazione ai soli servizi di asporto e consegna e domicilio e il divieto di raduni e funzioni religiose. Analogamente nel distretto di Saptari sono state imposte restrizioni agli assembramenti fino al 31 agosto. (Inn)