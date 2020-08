Regno Unito: Johnson su attacco all'Arena di Manchester, un atto di violenza orribile e codardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentato all’Arena di Manchester avvenuto nel 2017 è stato un atto di violenza orribile e codardo che ha preso di mira bambini e famiglie. Lo ha scritto su Twitter il premier britannico, Boris Johnson, commentando la sentenza del tribunale che oggi ha condannato Hashem Habedi, fratello dell’attentatore suicida, a 55 anni di carcere. “Coloro che ci sono stati portati via non saranno mai dimenticati, né lo spirito del popolo di Manchester che si è riunito per inviare un chiaro messaggio al mondo intero che i terroristi non prevarranno mai. Il mio pensiero rimane con i sopravvissuti, e con gli amici e le famiglie delle vittime, che hanno dimostrato notevole coraggio e dignità”, ha scritto Johnson su Twitter. “Vorrei anche esprimere i miei ringraziamenti alla polizia e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per garantire giustizia alle famiglie. La sentenza odierna è un'opportunità per riflettere sull'importanza della tolleranza, della comunità e della gentilezza, valori fondamentali per il nostro paese e che abbiamo visto a Manchester anche di fronte a una tragedia inimmaginabile”, ha aggiunto il primo ministro britannico. (Rel)