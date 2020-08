Milano: Trenord sospende e offre supporto psicologico al personale del treno deragliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'incidente ferroviario accaduto ieri,Trenord fa sapere che alle 6.20 di oggi il traffico ferroviario fra Monza e Calolziocorte è ripreso gradualmente, su un unico binario, nella stazione di Carnate. Nel corso della notte è iniziata la rimozione dei vagoni che saranno poi demoliti. Prosegue la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e l'attivazione di un servizio sostitutivo su bus. I treni da e per la Valtellina circolano regolarmente; la suburbana S8 Lecco-Milano offre un treno all'ora; Paderno d'Adda è servita da bus. In attesa degli esiti dell'inchiesta interna per verificare le cause dell'incidente, il macchinista e il capotreno della corsa 10776 sono stati cautelativamente sospesi. L'azienda ha offerto loro un servizio di supporto psicologico. Fin da subito Trenord si è messa a disposizione e collabora attivamente con gli inquirenti e con la magistratura, fornendo tutte le informazioni necessarie all'indagine, a partire dalla "scatola nera" della locomotiva, attualmente sotto sequestro. (Com)