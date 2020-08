Frascati: comune, assegnati spazi aggiuntivi alle scuole dell'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione comunale di Frascati, al fine di garantire la sicurezza delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia nell'anno scolastico 2020/2021, "ha deciso di assegnare all'I.c. Frascati 1 il Centro anziani di via G. Matteotti 59, per ospitare le sezioni della scuola per l'infanzia denominate 'Asilo Tuscolano' del plesso 'E. Dandini' ". "L'Amministrazione - si legge in una nota del comun di Frascati - ha anche stabilito l'assegnazione all'I.c. Frascati dei locali di Villa Campitelli siti in via Sulpicio Galba 4, che saranno messi a disposizione e concessi con atto di comodato gratuito dalla Curia Vescovile, proprietaria degli stessi, per ospitare le sezioni della scuola per l'infanzia di 'Villa Muti' e del plesso 'Vanvitelli' ". "Tali decisioni - spiega la consigliera delegata alla Scuola del Comune di Frascati Olga Masi - sono state adottate con l'obiettivo di garantire, in sicurezza, il diritto alla Scuola dei più piccoli. L'individuazione dei locali prescelti sono frutto di un'attenta analisi delle linee guida emanate dal Governo e dalle valutazioni tecniche condivise dagli uffici comunali e dai dirigenti scolastici". "Un sentito ringraziamento – sottolinea il sindaco Roberto Mastrosanti - va al Vescovo di Frascati S.E. Raffaello Martinelli per aver messo a disposizione una struttura della Curia e agli Anziani che abitualmente frequentano il Centro di via G.Matteotti per la collaborazione, nello spirito della solidarietà, che sono certo vorranno mostrare in un momento così complesso e difficile per la nostra comunità". (Com)