Regionali: De Micheli, auspicabile trovare intesa Pd-M5s

- L'appello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è coerente con il lavoro faticoso ma proficuo del governo. Sarebbe bene trovare un'intesa per garantire alle regioni coinvolte, ovvero Puglia e Marche, un buon governo. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in arrivo al Meeting di Rimini. "Nessuno nasconde le difficoltà ma ciò non toglie che i buoni risultati di questo governo possono essere replicati a livello regionale", ha sottolineato.(Rin)