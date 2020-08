Corea del Sud-India: accordo per rafforzare coordinamento su disarmo e non proliferazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e l’India hanno condiviso la necessità di rafforzare la cooperazione su temi quali il disarmo e la non proliferazione nel corso di una riunione virtuale tra alti diplomatici dei due Paese. Lo scrive l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. All’incontro in videoconferenza hanno partecipato Park Il, direttore della divisione per il disarmo e la non proliferazione del ministero degli Affari esteri di Seul, e Mani Pandey, segretario aggiunto del ministero degli Esteri indiano. I due diplomatici hanno discusso della creazione delle condizioni necessarie per il disarmo nucleare e per il controllo degli armamenti e la sicurezza spaziale. Park ha illustrato gli sforzi del governo sudcoreano per portare avanti il processo di pace nella Penisola coreana e ribadito l’impegno di Seul per la cooperazione con l’India e con altri Paesi. Le due parti hanno stabilito di tenere consultazioni su base regolare e di rafforzare la comunicazione a livello diplomatico, anche nel quadro della Conferenza sul disarmo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.(Git)