Sud Sudan: agguato dei ribelli, uccise sei guardie del corpo del vicepresidente Igga

- Sei guardie del corpo del vicepresidente del Sud Sudan, James Wani Igga, sono state uccise a colpi d'arma da fuoco e altre due sono rimaste ferite dopo che il convoglio nel quale viaggiavano è caduto in un'imboscata dei ribelli. Lo ha riferito all’emittente “Bbc” il suo portavoce Kalisto Lado, precisando che Wani non si trovava nel convoglio quando è stato colpito nei pressi del suo villaggio natale di Lobonok, a sud della capitale Giuba, ieri sera. Il veicolo su cui viaggiavano le guardie del corpo, ha aggiunto il portavoce, è stato distrutto e dato alle fiamme dai ribelli del Fronte di salvezza nazionale (Nas), fondato nel 2017 dal generale disertore Thomas Cirillo Swaka, il quale accusa l’amministrazione del presidente Salva Kiir di aver preso il potere per favorire la sua tribù dinka a scapito di altri gruppi etnici che hanno sostenuto la guerra di liberazione del Paese contro il Sudan. Il conflitto in Sud Sudan, scoppiata nel dicembre 2013, ha provocato decine di migliaia di sfollati e ha allontanato più di 2 milioni di persone dalle loro case.(Res)