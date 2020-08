Scuola: Silvestri (M5s), preoccupante silenzio Meloni su sciacallaggio Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bel mezzo di aumenti e contagi in tutta Europa il leader del Centrodestra Italiano, quindi della Meloni e di Berlusconi non trova altro contributo che paragonare le camere a gas naziste con le sezioni dove andranno i nostri figli". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il portavoce del M5s alla Camera Francesco Silvestri. "Una vergogna vera per un paese come il nostro - sottolinea -. Ma ancor più preoccupante è il silenzio che ruota intorno a questo squallore, a questo sciacallaggio sporco di sangue. Cara Meloni, ma non provi un po' di vergogna per parole del tuo capitano? Ma vuoi reagire?".(Rin)