Nepal-India: stampa, Gruppo di lavoro sui confini potrebbe riunirsi presto

- Il Gruppo di lavoro sui confini indo-nepalese potrebbe riunirsi “molto presto”. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post” sulla base di fonti del ministero degli Esteri e del dipartimento di Cartografia del Nepal. Due funzionari hanno rivelato al giornale che la parte nepalese ha proposto un incontro per la fine di agosto o per il mese prossimo ed è in attesa di una risposta dall’India. Il Gruppo di lavoro è stato istituito dai governi dei due paesi nel 2014 e dalla sua istituzione si è riunito sei volte, l’ultima nell’agosto dell’anno scorso a Dehradun nello Stato indiano dell’Uttarakhand. Il Gruppo non è competente riguardo ai territori contesi di Susta e Kalapani, quest’ultimo oggetto di una controversia annosa che si è riaccesa di recente, ma può fornire un input al meccanismo formato a livello di sottosegretari agli Esteri. (segue) (Inn)