Nepal-India: stampa, Gruppo di lavoro sui confini potrebbe riunirsi presto (2)

- La convocazione del Gruppo di lavoro viene considerata probabile per via delle ultime interazioni bilaterali, che potrebbero aver avviato una distensione dopo le frizioni degli ultimi mesi, legate alla disputa territoriale. Il 15 agosto c’è stato un colloquio telefonico tra i premier indiano e nepalese, Narendra Modi e Khadga Prasad Sharma Oli rispettivamente, in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’India, e il 17 agosto si è svolta in videoconferenza l’ottava riunione del Meccanismo di supervisione, presieduta congiuntamente dal sottosegretario agli Esteri nepalese Shanker Das Bairagi e dall’ambasciatore indiano Vinay Mohan Kwatra, nella quale è stata esaminata in modo approfondito l’attuazione dei progetti di cooperazione bilaterale, ovvero dei progetti di sviluppo finanziati da Nuova Delhi nel paese himalayano, ed è stato espresso un consenso sulla loro attuazione in tempi rapidi. (segue) (Inn)