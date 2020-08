Autostrade: De Micheli, dossier faticoso ma pretendiamo rispetto degli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello su Autostrade è un dossier faticoso e complesso perché risvolti economici e giuridici sono molto ampi ma noi pretendiamo che vengano rispettati gli accordi del 14 luglio e riteniamo di avere gli argomenti e le modalità corrette per far rispettare quegli accordi. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a margine del suo intervento al Meeting di Rimini. "Il mio ministero ha completato le verifiche del piano economico finanziario dove ci sono le regole nuove sui rapporti con il concessionario. Nuove regole con le quali lo Stato ha più poteri nei confronti del concessionario. Sul fronte della vendita c’è in corso un lavoro da parte di Cdp che potrà essere completato nei prossimi giorni", ha aggiunto De Micheli. (Rin)