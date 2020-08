© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'aeroporto di Fiumicino un’area per ospitare insieme ai genitori i piccoli viaggiatori del Leonardo da Vinci che provengono da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e sottoporli ai test sierologici. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook della Regione Lazio. "Fin dal loro arrivo nello scalo romano i piccoli sono accolti in maniera giocosa dal personale, che li intrattiene nell’attesa". (Rer)