- Un volo di 150 metri è risultato fatale per una donna che stava facendo un'escursione all'interno del parco del Gran Paradiso. Le ricerche sono partire ieri sera dopo il mancato rientro della donna. Il corpo è stato avvisato questa mattina tramite l'elicottero del Soccorso Alpino. Per la donna non c'era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per capire i dettagli della dinamica dell'incidente. (Rin)