Cooperazione: Del Re, calcio risorsa per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calcio è una risorsa per la cooperazione allo sviluppo. Lo ha sottolineato la vice ministra per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, intervenendo nel corso dell’incontro "#Inostrigoal. Calcio e cooperazione giocano nella stessa squadra", tenuto nel quadro del Meeting di Rimini. “La nostra cooperazione internazionale è impegnata non solo nella ricerca di un vaccino ma anche di una soluzione per i grandi problemi del millennio, che l’agenda 2030 si pone come obiettivi. Il calcio è una risorsa per la cooperazione allo sviluppo perché ci permette di veicolare gli obiettivi che ci stiamo ponendo attraverso personaggi che hanno un seguito tale da incidere sull’opinione pubblica”, ha detto la vice ministra. “Penso che usando le capacità delle nostre amministrazioni pubbliche che si occupano di cooperazione allo sviluppo, la capacità di associazioni importanti come l’Associazione italiana calciatori, ma anche media partner potremo dare una risposta”, ha proseguito Del Re. “È molto difficile, ma con un’azione concertata e costante si può raggiungere l’obiettivo”. (Res)