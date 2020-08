© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha arrestato all'aeroporto di Francoforte un uomo di 55 anni condannato per crimini di guerra in Croazia. Secondo un comunicato della polizia, l'uomo arrestato, condannato per un crimine di guerra commesso quasi 23 anni fa, ha la cittadinanza statunitense. (Geb)