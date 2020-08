Giappone: ministro Esteri Toshimitsu parte per Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Motegi Toshimitsu, sarà impegnato da oggi al 25 agosto in una visita che lo porterà in quattro paesi: Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. In ciascuna tappa della missione, si legge nella nota, il responsabile della diplomazia di Tokyo si confronterà con i suoi interlocutori sulla costruzione di un Indo-Pacifico libero e aperto, sulla situazione del Mar Cinese Meridionale e su quella della Corea del Nord. L’obiettivo della trasferta è promuovere una più stretta collaborazione nei consessi regionali e internazionali. Il programma prevede l’arrivo in giornata a Port Moresby e domani i colloqui con i dignitari papuani. Toshimitsu si sposterà quindi dal Pacifico sud-occidentale alla regione del Mekong. Domani è atteso a Phnom Penh, capitale cambogiana, dalla quale partirà il 23 agosto per la laotiana Vientiane. Il 24 agosto si trasferirà a Naypyidaw e il 25 lascerà la capitale birmana per far ritorno in patria. (Git)