Sardegna: un positivo Covid-19 a San Teodoro, si tratta di un turista arrivato da Roma

- Un turista positivo al Covid-19 a San Teodoro, in Gallura. Lo comunica il sindaco, Domenico Mannironi con un post su Facebook. "Si tratta di una persona adulta che ha fatto un tampone rapido a Fiumicino, prima di partire per la Sardegna dove è giunto il 17 mattina verso le 9 – scrive il primo cittadino -. Da quel momento ha dichiarato di essere in isolamento fiduciario presso la sua abitazione nel territorio di San Teodoro, seguendo le indicazioni fornitegli al momento del tampone. Il 18 sera ha ricevuto la comunicazione che si tratta di un caso di positività asintomatica. La persona resta in stretto isolamento presso la sua abitazione di Punta Aldia". Al momento si tratta dell'unico caso segnalato a San Teodoro. (Rin)