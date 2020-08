Speciale difesa: Turchia, record di profitti per Aselsan nel primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aselsan, impresa turca specializzata nella produzione di sistemi elettronici per la difesa, ha segnato nei primi sei mesi del 2020 profitti per 1,8 miliardi di lire turche (285 milioni di dollari), registrando il proprio record storico per il primo semestre. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando dati resi pubblici dall’impresa. Secondo i dati, Aselsan ha totalizzato nel primo semestre ricavi per 5,2 miliardi di dollari, in aumento del 13 per cento rispetto all’anno scorso. Il profitto lordo della compagnia è cresciuto del 38 per cento su base annua, mentre gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti (Ebitda) sono aumentati del 35 per cento, fino a raggiungere 1,3 miliardi di lire turche (192 milioni di dollari). Sempre secondo i dati, nonostante la pandemia di coronavirus la compagnia ha ricevuto nella prima metà dell’anno nuovi ordini per circa 511 milioni di dollari. Aselsan, il cui principale azionista è la Turkish Armed Forces Foundation (Taff), è cresciuta negli ultimi anni grazie ai numerosi progetti intrapresi in Turchia e all’estero negli ambiti dei sistemi di comunicazione, dei sistemi radar ed elettro-ottici, dell’elettronica aeronautica, e di sistemi elettronici difensivi, di comando e navali. (Tua)