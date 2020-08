Speciale difesa: Mar Nero, decollo immediato di un Su-27 russo per intercettare velivoli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un jet russo Su-27 ha effettuato uno "scramble", un decollo immediato per identificare un velivolo sconosciuto, per intercettare due aerei statunitensi da pattugliamento nel Mar Nero. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che non ci sono state violazioni dello spazio aereo russo. Il velivolo è decollato dal Distretto militare meridionale e si è avvicinato agli aerei Usa mantenendo una distanza di sicurezza. I due velivoli sono stati identificati come un RC-135 ed un P-8A Poseidon. Nel comunicato diffuso dal ministero della Difesa di Mosca viene sottolineato come l'operazione Su-27 russo sia stata condotta "nel rispetto delle regole internazionali sull'uso dello spazio aereo". (Rum)