Speciale difesa: Algeria, Tebboune ordina un ampio rimpasto dei vertici militari

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha apportato dei cambiamenti ai vertici delle istituzioni militari del paese nordafricano, in un rimpasto che ha coinvolto diversi alti funzionari dell'Esercito popolare nazionale. Il capo dello Stato ha estromesso, con decreto presidenziale, il generale Abdelkader Lachkhem, capo del dipartimento trasmissioni e sistemi presso il ministero della Difesa, sostituendolo con il generale Farid Bedjghit. Anche il generale Rachid Chouaki, direttore dell’industria militare presso il dicastero della Difesa, è stato rimosso e sostituito dall'ex comandante dell'accademia militare di Cherchell, generale Salim Grid. Un altro generale, Smail Seddiki, è stato nominato direttore centrale delle apparecchiature presso il ministero della Difesa in sostituzione del generale Mohammed Teboudelette. Il rimpasto ha coinvolto anche lo Stato maggiore dell’Esercito: il generale Houes Ziari è stato difatti nominato capo del dipartimento di organizzazione e logistica sostituzione del generale Ali Akroum, che è stato licenziato. Questi cambiamenti arrivano a pochi giorni dal rientro in patria di Garmot Bounira, ex segretario privato del defunto generale Ahmed Gaid Salah, ex capo di Stato maggiore e uomo forte dell’Algeria dopo la deposizione del presidente Abdelaziz Bouteflika nell’aprile del 2019, morto per un malore il 23 dicembre 2019 all’età di 79 anni. Arrestato in Turchia e poi consegnato ai servizi di sicurezza algerini, Bounira è stato accusato da un tribunale militare, insieme all'ex capo della gendarmeria Ghali Belaksir, di alto tradimento. (Ala)