Speciale difesa: premier greco Mitsotakis, Turchia avvii dialogo come "vicino civilizzato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia deve porre fine alle "azioni unilaterali" nel Mediterraneo orientale e avviare il dialogo con la Grecia. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnn". "Il mio messaggio alla Turchia è molto semplice: fermate le provocazioni ed avviamo un dialogo come vicini civilizzati", ha affermato Mitsotakis evidenziando che l'unico disaccordo con Ankara è quello legato alla delimitazione dei confini marittimi. Secondo il premier greco, se questo dialogo come "vicini civilizzati" non dovesse sortire effetti "allora possiamo sempre portare la questione davanti alle Corti internazionali". "La Grecia non ha mai fatto salire le tensioni per prima", ha osservato Mitsotakis precisando che Atene non può tollerare azioni unilaterali nella sua Zona economica esclusiva. Il premier greco ha definito quella della Turchia una "politica di isolamento", mentre ha invitato l'Unione europea a comprendere che quella nel Mediterraneo orientale è una "sfida per l'Europa e per il mondo". Mitsotakis ha infine commentato quelli che definisce in tentativi turchi "di militarizzare la questione migratoria", osservando che la Grecia ha una politica migratoria completa e rispettosa delle regole incluso il diritto alla difesa dei propri confini. (Gra)