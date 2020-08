Speciale difesa: Unione africana sospende Mali dall’organizzazione “fino a ripristino dell’ordine costituzionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana ha sospeso il Mali “fino al ripristino del normale ordine costituzionale nel Paese”, dopo il colpo di Stato militare che ha rovesciato il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Lo ha affermato il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Ua in una nota, in cui si sottolinea inoltre “l'urgente necessità di una rapida soluzione dell'attuale crisi basata sul rispetto dell'ordine costituzionale e che rifletta le aspirazioni del popolo maliano”. Il Consiglio chiede inoltre alle forze di sicurezza e difesa del Mali “di rispettare la Costituzione del Paese, di preservare la loro professionalità, di rimanere fedeli al loro mandato costituzionale e di ritornare incondizionatamente in caserma, nonché di astenersi dall'interferire i processi politici del Paese; chiede inoltre la liberazione incondizionata del presidente Ibrahim Boubacar Keita e del primo ministro Boubou Cissé; chiede inoltre che le forze di difesa e di sicurezza garantiscano la creazione di un ambiente favorevole a un ritorno senza ostacoli al governo civile”, prosegue la dichiarazione, che incoraggia inoltre tutti gli attori politici maliani ad adottare il dialogo e la riconciliazione “come unico approccio praticabile per affrontare le attuali sfide che il Paese deve affrontare”. (Res)