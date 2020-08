Governo: Giro (FI), sarà un discovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che un Recovery Plan sarà per noi un 'Discovery Plan' perché non sappiamo nulla del 'Plan'". Così il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, in una nota. "Ieri Conte nella sua intervista al Fatto ha detto che dopo gli Stati Generali il piano è pronto. Oggi Zingaretti annuncia che nel piano c'è un patto generazionale per la scuola, l'università, la ricerca e il lavoro. Ma noi non sappiamo nulla", prosegue. "Scopriremo tutto a cose fatte come se si trattasse di un nuovo ed ennesimo 'Decretone Plan'. Dati i precedenti con i decretoni crescita, liquidità, rilancio ... siamo molto pessimisti. Come hanno già dichiarato Salvini, e oggi Tajani, noi a scatola chiusa non compriamo neppure le caramelle", conclude Giro. (Com)