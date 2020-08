Sardegna: ladri di sabbia nelle spiagge, sequestrati 150 chili negli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 150 i chili di sabbia, conchiglie, ciottoli "rubati" da spiagge e litorali della Sardegna in questo scorcio d'estate del 2020. Lo denuncia l'associazione "Sardegna rubata e depredata" che snocciola i dati di quanto sequestrato dal personale addetto agli imbarchi degli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. I "ladri" sono, nella maggior parte dei casi, turisti italiani. Ad Elmas i sequestri più frequenti riguardano i litorali dell'Oristanese, come Is Arutas, o le coste del sud Sardegna da Chia, a Porto Pino a Villasimius. Nella zona Nord si va dalla spiaggia della Cinta di San Teodoro, sino alla Pelosa di Stintino, i litorali di Alghero, o della Costa Paradiso. "Purtroppo il lungo lockdown non ci ha reso migliori come avevamo sperato in tanti", scrive sulla sua pagina Facebook l'associazione "Sardegna rubata e depredata". (Rin)