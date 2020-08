Scuola: Ricciardi (M5s), Salvini irresponsabile, mente pur di far notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo costretti a smentire ancora una volta le sciocchezze di Salvini: accettiamo ogni critica politica ma mentire continuamente pur di fare notizia è da irresponsabili, soprattutto per chi, come lui, ha un ruolo politico". Lo ha detto il vicepresidente dei deputati del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi. "Le scuole riapriranno, in sicurezza, il 14 settembre grazie allo strenuo lavoro della ministra Azzolina e di tutto il governo che ha stanziato, per la sola ripartenza, quasi tre miliardi di euro. Fare riferimento ai lager, come ha fatto Salvini, è miserevole e dimostra, ancora di più, lo squallore umano, ancor prima che politico, di questo personaggio. Siamo orgogliosi – conclude Ricciardi - del lavoro di Lucia Azzolina: se Salvini è così ossessionato da lei, significa che la ministra è sulla buona strada". (Com)