Giappone: coronavirus, Tokyo alza livello allerta dopo 339 nuovi casi

- L’amministrazione della città metropolitana di Tokyo ha riferito oggi di 339 nuovi casi di coronavirus, su 1.070 registrati in tutto il Giappone. Per la prima volta da cinque giorni l’incremento giornaliero di casi nella capitale ha superato quota 300 alimentando la preoccupazione per una nuova ondata dell’epidemia. Il totale dei contagi è salito a 18.607, con 347 decessi; nell’intero paese si contano 59.483 contagiati e 1.162 morti. Il governo di Tokyo ha innalzato l’allerta al più alto dei quattro livelli previsti dal sistema di risposta all’emergenza. Nella stessa giornata la prefettura di Osaka ha confermato 132 nuovi casi, quella di Aichi 82 e quella di Okinawa 45. (Git)