Albania: Partito democratico contesta governo su riapertura scuole a settembre

- La decisione di riaprire le scuole da parte del governo albanese è fallimentare in quanto mancano le misure per garantire la sicurezza dei bambini. E' quanto denuncia il Partito democratico, all'opposizione in Albania. A sole tre settimane dall'inizio delle scuole, evidenziano dal Pd come riportato dal portale d'informazione "Albanian Daily News", non sono ancora stati pubblicati i necessari protocolli di sicurezza. Secondo quanto annunciato ieri dal ministro dell'Istruzione, Besa Shahini, le scuole dell'Albania riapriranno a settembre. Secondo quanto spiegato, gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi per seguire le lezioni, che dovrebbero tenersi sia la mattina che il pomeriggio in modo da evitare il sovraffollamento e contenere la diffusione del Covid-19. Shahini ha citato i risultati di un sondaggio per sostenere la decisione del governo di riaprire le scuole nonostante il Covid-19, evidenziando che l'87 per cento degli studenti e dei genitori intervistati si è detto favorevole a questo passo ed alla fine dell'apprendimento online. (Alt)