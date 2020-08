Brasile: coronavirus, Bolsonaro "mascherina non ha quasi alcuna efficacia "

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che l'uso delle mascherine come mezzo per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus non ha "quasi alcuna efficacia". La dichiarazione è stata rilasciata nella tarda serata di ieri nel corso di un incontro informale con alcuni suoi sostenitori all'ingresso della sua residenza. Lo riferisce il portale "G1". La mascherina protettiva, così come l'uso di alcol e il distanziamento sociale, sono ritenute dalla comunità scientifica internazionale uno strumento fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus e per questo sono raccomandate dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La dichiarazione di Bolsonaro è arrivata a poche ore di distanza dal voto del parlamento brasiliano che, ribaltando il veto presidenziale, ha approvato una legge che rende obbligatorio l'uso della mascherina nelle aree pubbliche su tutto il territorio nazionale. (segue) (Brb)