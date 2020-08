Brasile: coronavirus, Bolsonaro "mascherina non ha quasi alcuna efficacia " (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine giugno i due rami del parlamento avevano approvato una legge che stabiliva l'obbligatorietà dell'uso della mascherina protettiva in tutti i luoghi pubblici, come strumento per contenere la diffusione del virus. Il giorno 3 luglio, tuttavia, il presidente Bolsonaro in sede di promulgazione della legge, aveva apposto il veto presidenziale sugli articoli della legge che prevedevano l'uso di mascherina nelle scuole, uffici pubblici, esercizi commerciali, industrie e chiese. Successivamente era stato escluso anche l'uso nelle carceri. Il parlamento aveva però deciso di impugnare la decisione del presidente e ieri, in seduta comune, il veto è stato ribaltato. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l'economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività "essenziali", non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Nonostante il picco sia previsto per questo mese di agosto, città e stati più grandi hanno iniziato da giugno a rimettersi in moto. (segue) (Brb)