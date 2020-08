Scuola: Azzolina, vogliamo aprire ed evitare che richiudano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo i salti mortali, lavoriamo da settimane per questo obiettivo", ovvero aprire le scuole il 14 settembre. "Vogliamo riaprirle, ma anche evitare che richiudano". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a "Oggi". Il ministro spiega poi che "abbiamo siglato un Protocollo con i sindacati pochi giorni fa che dà le prime importanti indicazioni su cosa fare in caso qualcuno mostri sintomi che possano far pensare al Covid. Con l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute stiamo pubblicando un documento per dare un pacchetto di indicazioni complete. L'App Immuni? Il suo utilizzo è indicato anche dal Comitato Tecnico Scientifico. E' un ottimo strumento per tracciare i contagi e quindi per agire in maniera tempestiva e circoscritta, senza rischi per la privacy". La titolare del dicastero aggiunge anche che "non servono messaggi apocalittici che spaventano le famiglie, serve collaborazione", riferendosi ai timori espressi dai presidi. "La scuola è una sfida del Paese, chi è coinvolto deve aiutare. Non ho mai detto che il 15 per cento dei ragazzi sarebbe rimasto fuori, ma che per quei ragazzi era necessario trovare spazi alternativi. È stato fatto un lavoro enorme, per adeguare gli spazi di un sistema scolastico abbandonato per anni a se stesso: se negli ultimi 20 anni ci fossero stati tutti gli interventi di edilizia necessari, ora non saremmo qui a correre per trovare alternative. Serve uno scatto decisivo da parte degli Enti locali, cioè Comuni e Province, che sono i proprietari degli edifici scolatici. Hanno avuto risorse e poteri straordinari per individuare altri spazi per la didattica. Abbiamo scritto loro per sollecitarli", ha sottolineato Azzolina. (Rin)