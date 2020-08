Speciale difesa: ministra Difesa francese Parly, operazione Barkhane proseguirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione militare francese Barkhane proseguirà. Lo ha scritto su Twitter la ministra della Difesa francese, Florence Parly, secondo cui la missione è stata richiesta dalle autorità maliane e autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. “I soldati francesi, in collaborazione con i partner europei e saheliani, continuano a svolgere la loro missione con professionalità, a beneficio della sicurezza di tutti”, ha scritto Parly su Twitter, citando anche un commento di Macron. “La Francia e i suoi partner sono impegnati in Mali e nella regione per la sicurezza delle popolazioni saheliane e su richiesta degli Stati saheliani. Questo è il significato della Coalizione per il Sahel, istituita al vertice di Pau”, ha spiegato il capo dello Stato francese. (Frp)