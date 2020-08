Speciale difesa: concluse le esercitazioni congiunte tra Bulgaria e Usa a Cheshnegirovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 750 militari di Stati Uniti e Bulgaria hanno concluso in questi giorni l'esercitazione congiunta Estate della Tracia 2020, nell'area della base aerea di Cheshnegirovo, vicino Plovdid. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Sofia Globe", l'esercitazione Estate della Tracia 2020 è una delle più grandi a livello internazionale condotta dall'Aeronautica militare della Bulgaria. L'esercitazione si svolge ogni anno dal 2007. Quest'anno le esercitazioni hanno visto l'atterraggio di un aereo cargo e di paracadutisti da un C-130 statunitense e dal velivolo militare bulgaro Spartan; inoltre sono stati coinvolti in addestramento per operazione mediche gli elicotteri Cougar e Mi-17. Nel mese di settembre continueranno addestramenti congiunti tra le truppe di Bulgaria e Stati Uniti. (Seb)