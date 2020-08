Speciale difesa: Medio Oriente, nuovi raid israeliani contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Israele hanno effettuato nuovi attacchi nella Striscia di Gaza, colpendo questa notte obiettivi di Hamas in risposta a incendi dolosi e attacchi con razzi provenienti dall’enclave. Lo riportano l’agenzia di stampa palestinese “Ma’an” e un comunicato della difesa israeliana. Secondo le fonti palestinesi sarebbero stati bombardati il villaggio di Al Qarara, a est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, e il villaggio di Juhor ad Dik e il campo profughi di Bureij nell’area centrale dell’enclave.ResSpeciale difesa: Cina-India, le forze armate dispiegano i caccia più avanzati lungo il confinePechinoLa Cina e l’India hanno inviato nelle basi aeree più vicine al confine comune i loro caccia più avanzati. Lo scrive oggi “South China Morning Post”, quotidiano edito a Hong Kong, citando immagini satellitari che mostrano due caccia cinesi J-20 con tecnologia “stealth” recentemente comparsi alla base aerea di Hotan, nella regione occidentale dello Xinjiang. Si tratta dell’installazione militare cinese più vicina (circa 320 chilometri) alla regione Aksai Chin, oggetto di disputa con l’India. Nuova Delhi, da parte sua, ha dispiegato cinque nuovi caccia Rafale di produzione della francese Dassault a Ladakh, come riferito la scorsa settimana da “Hindustan Times”, secondo cui gli aerei svolgono voli notturni di esercitazione sulle montagne dell’Himachal Pradesh. Tali sviluppi mostrano come le tensioni lungo il confine siano ancora late, dopo lo scontro tra truppe avvenuto nella valle del Galwan lo scorso giugno. (Cip)